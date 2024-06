Esami di Maturità a Messina, le tracce sono piaciute agli studenti. Le reazioni

Primi volti stanchi ma felici di chi ha terminato lo scritto: fuori dai licei "Maurolico" e "La Farina" gli studenti raccontano a caldo le loro emozioni: sorpresi ma non troppo dalle sette tracce uscite rispetto ai pronostici che, studentesse e studenti si dichiarano soddisfatti degli argomenti che il Ministero dell’Istruzione e del merito ha scelto per loro. Se al "La Farina" le percentuali di scelta sono apparse equamente distribuite fra le tre categorie (testo argomentativo, attualità e testo letterario), al Maurolico i quaderni di Serafino Gubbio operatore e "L’elogio dell’imperfezione" di Rita Levi Montalcini, insieme al cambiamento della scrittura diaristica nell’era digitale sono stati i più gettonati; fanalino di coda la traccia storica. Comunicati in mattinata anche ordine e calendario degli orali. Soddisfatti i presidenti delle commissioni e i docenti per il clima di grande serenità e cordialità che si respirava tra i corridoi; intanto fuori genitori, amici e fidanzati attendono l’uscita dei loro maturandi. Domani seconda prova scritta nelle rispettive materie di indirizzo.