Al via la maturità per 5.500 studenti a Messina e provincia. Le impressioni di studenti e docenti

È ufficialmente iniziato l'esame di maturità per gli studenti messinesi. Pubblicato alle 8:40 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicato la chiave del plico telematico per accedere alle tracce e i docenti referenti del plico hanno potuto aprire il file, scaricare, stampare i testi delle tracce e consegnarle agli studenti impegnati nella prima prova di maturità. Sette le tracce disponibili e uguali per tutti selezionate dal ministero, di tre tipologie. Analisi di un testo di poesia o prosa, analisi e produzione di un testo argomentativo e riflessione critica su temi di attualità. La durata è di sei ore. Seguiranno poi la seconda prova a carattere nazionale e la terza per gli indirizzi in cui è prevista, poi colloquio in chiave multidisciplinare, con commissari interni ed esterni.

Impressioni al Maurolico

Preoccupati, tanto ma non troppo, speranzosi soprattutto di veder soddisfatte le aspettative riguardo i titoli della prima traccia. I prof membri interni danno le ultime raccomandazioni;una pacca sulla spalla, una carezza e via. "Osservando i miei studenti alla prima prova di Italiano, percepisco un turbinio di emozioni. C'è un evidente nervosismo nei loro sguardi, misto a una tensione palpabile. Allo stesso tempo, vedo in molti di loro una determinazione e una voglia di dimostrare ciò che hanno imparato. Alcuni sembrano persi nei loro pensieri, ripassando mentalmente gli argomenti, mentre altri cercano conforto e supporto tra i compagni. È un momento carico di aspettative e speranze, un mix di ansia e coraggio che caratterizza questa tappa fondamentale del loro percorso scolastico" commenta il prof. Costantino Lauria, docente del Maurolico.