Taormina, bimbo del Burundi operato con successo dall'equipe Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo

Un’altra vita che sarà salvata, un cuore che continuerà a battere: è quello di Elijah, il bimbo del Burundi operato nella mattinata di oggi, 18 giugno, dall’equipe della cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, coordinata dal dott. Sasha Agati . Si è trattato, spiegano i medici, di un intervento complesso - il bimbo era affetto da una patologia rara, una cardiopatia congenita complessa caratterizzata da malformazioni multiple intracardiache che interessano la valvola aortica e valvola polmonare - eseguito a cuore aperto. La vicenda pare sia stata seguita con trepidazione da Totò Cuffaro e Stefano Cirillo dell’associazione AiutiamoIlBurundi Onlus : “La sanità siciliana e la Cardiochirurgia di Taormina rappresentano eccellenze internazionali che non possono essere messe in discussione. Siamo certi che questo ponte umanitario con il Burundi rappresenta il modo migliore di fare sanità ed è per tutta la Sicilia motivo di orgoglio” hanno dichiarato, ribadendo che anche loro continueranno “ la battaglia per mantenere l’eccellenza di Taormina dando la possibilità a tanti bambini, che arrivano anche da lontano, di potere avere una speranza di vita ”.

CCPM & Friends

A sostenere il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo il 4 luglio prossimo saranno gli artisti protagonisti della serata di beneficenza “CCPM & Friends”, che si terrà al Teatro Antico di Taormina. Una parata di vip, fra i quali Rosario Fiorello Gianfranco Jannuzzo, I soldi spicci e l’Orchestra a plettro Città di Taormina, si alterneranno sul prestigioso “palcoscenico” nella serata condotta da Salvo La Rosa. L’evento, organizzato dal CCPM in sinergia con il Comune di Taormina, ha come obiettivo una raccolta fondi che possa supportare il centro in tutte le operazioni che lo vedono in prima linea nell’offrire assistenza cardio chirurgica ai bambini non sono solo siciliani, ma anche provenienti dal resto del Mediterraneo e dal Sud America.

I biglietti sono disponibili qui: basta cliccare ed entrare nella piattaforma e scegliere il tipo di biglietto che si desidera: 10 euro nelle gradinate, 20 nelle tribune, e 30 in platea. A coordinare la parte tecnica ed organizzativa sarà Videobank Spa.