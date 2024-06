Santa Lucia del Mela si prepara a festeggiare Erika Colaianni e Carlotta D'Amico, vincitrici della prima edizione di "Io canto Family ", andata in onda su Canale 5 e condotta da Michelle Hunziker. L'evento si svolgerà il prossimo 29 giugno, alle ore 21.30, in piazza Milite Ignoto.

Ospiti della serata saranno Cristina Scuccia, Salvo La Rosa e altre cinque coppie concorrenti del famoso programma tv. "Abbiamo organizzato una serata speciale per celebrare le nostre talentuose concittadine Carlotta e Erika", dichiara l'amministrazione comunale, che già in occasione della finale aveva allestito uno schermo gigante in piazza, che ha consentito ad un numero pubblico di assistere in diretta al mega trionfo della piccola cantante in coppia con la madre. Nel frattempo, le due indiscusse protagoniste della prima edizione di "Io canto Family" giornalmente continuano ad essere inondate di messaggi di apprezzamento, di congratulazioni e di auguri.