Messina, l'ultimo commosso saluto a padre Trifirò in una Cattedrale gremita

Cattedrale di Messina gremita per l'ultimo saluto a padre Salvatore Trifirò, scomparso lunedì scorso dopo una lunga malattia. Un commiato discreto, semplice, come era lui. C'erano gli ex alunni incontrati a scuola dove ha insegnato per anni, c'erano le famiglie e i tantissimi bambini ormai adulti conosciuti e cresciuti nelle comunità guidate come parroco, la comunità dell'Ipab Collereale sua seconda casa, i familiari e quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo sguardo benevolo.

"Un prete di prossimità, un fratello tra fratelli, un padre tra i suoi figli, esempio fulgido di fratellanza nel sacerdozio": è stato il vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, che ha concelebrato la messa presieduta dall'arcivescovo Giovanni Accolla e ai sacerdoti, a tratteggiarne la figura, ripercorrendo le tappe fondamentali di quella che è stata una missione vocazionale e di vita coerente con i principi dispensati dalla famiglia. Testimone di fedeltà ai vescovi che si sono succeduti, sacerdote coraggioso e acuto, ha vissuto tante esperienze pastorali che, dal centro alle periferie della città e non solo,gli hanno permesso di conoscere la bellezza dell'incontro con gli altri. "Il suo ministero sacerdotale è stato caratterizzato da grande slancio apostolico, dalla promozione della fraternità sacerdotale e da quell'eccomi al Signore pronunciato ogni volta con la mente e con il cuore", detto mons. Di Pietro ricordando il legame con i confratelli, soprattutto quelli di ordinazione, con i quali si confrontava e dialogava amabilmente e sottolineando la vena poetica con la quale riusciva a sublimare la sua spiritualità.