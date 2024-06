Le condizioni dell’asfalto sul viale R. Elena: «Buche e dossi sono un costante pericolo per moto e auto»

Gli scooter che devono fare lo slalom per evitare dossi e buche, i tombini sprofondati che sembrano delle pericolose voragini. È quanto lamenta in una lettera un residente che accende i riflettori sulle condizioni dell’asfalto del viale Regina Elena.

«Dall’incrocio del viale Giostra, direzione Annunziata, fino al rifornimento carburanti Giap, è un pericolo costante per i mezzi a due ruote che devono evitare buche e dossi. Per le auto è un guasto continuo della meccanica» fa notare il residente che ricorda che quella strada era stata asfaltata qualche anno fa. «Dal rifornimento carburanti Giap, sempre direzione Annunziata, il manto stradale è stato riposizionato nel giugno 2019. Purtroppo, ad oggi, le radici degli alberi hanno creato evidenti rigonfiamenti della sede stradale che non possono essere schivati, poiché si invade la corsia nel senso di marcia opposta. Inoltre, il livello delle botole dei tombini sembrano essere sprofondati di svariati centimetri creando un sinonimo di buche».