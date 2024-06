Incendi boschivi sui Nebrodi, subito 200mila euro per la prevenzione

Un finanziamento di 200.000 euro per prevenire e contrastare gli incendi boschivi nei tre comuni dell'Unione “Paesi dei Nebrodi”: Capri Leone, San Marco d'Alunzio e San Salvatore di Fitalia.

È' questo quanto sarà a disposizione dell'Unione per cominciare ad affrontare la stagione estiva con lo scopo principale e ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi.

Una misura, voluta ed ottenuta dall'Unione, grazie all'interessamento della deputata regionale Bernardette Grasso, che punta a fornire nuovi strumenti.

I lavori da realizzare, già appaltati ed in partenza la prossima settimana, saranno incentrati sui seguenti punti: realizzazione o acquisto di vasche antincendio e approvvigionamento idrico a disposizione del Comando Forestale e dei Vigili del fuoco; sistemazione e pulizia delle condotte di raccolta delle acque meteoriche; realizzazione di impianto antincendio con bocchettoni per ricarica autobotti nei tre comuni; interventi di messa in sicurezza dei punti di raccolta delle acque meteoriche e realizzazione di barriere tagliafuoco all’interno dei territori comunali.