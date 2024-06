Gestione dei servizi al Teatro Antico di Taormina, il Tar dà ragione ad “Aditus srl”

L’appalto di concessione per la gestione dei servizi per il pubblico nel Teatro Antico di Taormina e nel Museo-Area archeologica Giardini Naxos deve andare avanti e la Regione siciliana ha l’obbligo di stabilire la nuova scadenza per consentire al privato di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario.

È quanto ha deciso il Tar di Catania accogliendo il ricorso della società “Aditus Srl”, presentato contro l’assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana per chiedere l’annullamento di tutti i provvedimenti che hanno prorogato fino al 30 aprile di quest’anno l’appalto affidato nel 2017, mentre secondo la concessionaria doveva essere prolungato sino al 29 dicembre 2026.

La vicenda è nata a seguito dello stato emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19, che a giugno 2021 (data di scadenza del contratto) ha portato Regione e “Aditus” a prendere atto che il flusso dei visitatori ha registrato valori negativi rispetto a quelli degli anni precedenti e non ha permesso di raggiungere l’equilibrio economico-finanziario previsto.