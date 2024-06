Emergenza affitti a Milazzo, una coppia alla ricerca (vana) di una casa per un anno

C’è un’emergenza affitti a Milazzo . Non si trovano immobili da locale se non per brevi periodi e per lo più limitati ai mesi estivi. Una situazione che sta creando problemi soprattutto alle giovani coppie che non potendo acquistare un immobile (l’impennata dei mutui non solo scoraggia ma il più delle volte rende concretamente impossibile la sottoscrizione a coloro che hanno un reddito basso) puntano inizialmente sull’affitto. Ma la ricerca diventa sempre più ardua e trovare un proprietario con una casa disponibile che voglia sottoscrivere un affitto quadriennale è quasi impossibile. «Per quasi un anno siamo stati alla ricerca di una casa – affermano Giovanni e Rossella (omettiamo per la privacy il cognome) ma non siamo riusciti a trovare nulla. Così abbiamo dovuto trasferirci a Giammoro, con aggravio di spese visto che lavoriamo entrambi a Milazzo».

Lo stipendio complessivo della giovane coppia è di 2000 euro che non consente però di contrarre un mutuo da circa 150 mila euro. «Avremmo fatto l’investimento ma oggi per acquistare un immobile servono oltre 200 mila euro e quindi se non hai qualcosa da parte è inutile chiedere» – affermano sconsolati -. Aggiungendo. «Qualche giorno addietro avevano trovato un trivani nella riviera di Ponente: richiesta 700 euro, salvo luglio ed agosto quando – ci è stato detto, pur con il contratto pluriennale, il prezzo raddoppia. Abbiamo poi appreso che il proprietario ha preferito affittare a 2500 euro al mese a dei turisti».