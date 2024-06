Messina, è morto padre Salvatore Trifirò: il sacerdote poeta

“Un sacerdote libero, povero nel senso più alto del termine, dotato di enorme spirito di sacrificio, capace di amare in maniera smisurata”: è scomparso stamattina dopo una lunga malattia mons. Salvatore Trifirò, storico sacerdote messinese. A ricordarlo subito con queste poche ma significative parole e mons. Pietrò Aliquò, uno dei compagni di ordinazione avvenuta 57 anni fa, l’8 agosto 1967. Una storia personale e sacerdotale bella quella padre Salvatore, classe 1942, dotato di grande carisma e amore per l’arte; la scrittura, di poesie soprattutto ma anche di testi teatrali, lo aiutava a tirar fuori quel tanto di sé che il carattere schivo teneva spesso rinchiuso nelle segrete stanze dell’anima. “Abbiamo sempre nutrito profonda stima per la sua spiritualità, era l’animatore del gruppo”, racconta Aliquò ricordando le belle esperienze vissute in seminario come le Vie Crucis di Quaresima. Un uomo “coraggioso”, che dopo aver completato gli studi in Teologia a Verona decise di partire missionario in Venezuela; era quello il germe della sua vocazione, ma a causa di un gravissimo incidente automobilistico che lo ridusse in fin di vita dovette rientrare a Messina.