Capo d'Orlando, manutenzione delle strade cittadine. Cantieri da oggi e per una settimana

Cominciano oggi i lavori di manutenzione sulle strade del centro città, e Palazzo Europa avvisa tutti, dai pedoni agli automobilisti, dei disagi cui andranno incontro.

«Li sopporteremo con pazienza», è il coro unanime degli orlandini, «purché si rattoppino le buche e si azzerino tutti i dossi che rendono le vie un percorso ad ostacoli. Anzi è già troppo tardi».

La previsione sulla durata dei lavori, secondo il responsabile dell’Area Urbanistica e Manutenzioni del Comune paladino, architetto Salvatore Lo Cicero, sarebbe di soli sette giorni perché già lunedì prossimo il cantiere dovrebbe essere rimosso.

Per regolamentare il traffico sulle vie interessate dai lavori di bonifica il primo cittadino Franco Ingrillì ha emanato un’articolata ordinanza con la quale ha indicato le strade interessate e gli orari del divieto di sosta e transito.

Oggi, lunedì 17 giugno, dalle ore 7 alle ore 18 vige il divieto di transito e di sosta nella via Piave tratto compreso tra via XXVII Settembre e via Lo Sardo. Sempre oggi, per lo stesso periodo di tempo, vige il divieto di transito nella via Roma, tratto compreso tra via Vittorio Veneto e la via Piave.

Da domani, 18 giugno a venerdì 21 giugno sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle ore 7 alle ore 18, ed il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dalla mezzanotte alla mezzanotte del giorno successivo nelle seguenti strade: via Lo Sardo, tratto compreso tra la via Crispi e la via Volta; via Amendola, tratto compreso tra la via Alessandro Volta e la via Francesco Lo Sardo; via Vittorio Veneto, tratto compreso tra la via Cristoforo Colombo e la via Umberto; via Umberto, tratto compreso tra la via Veneto e la via Tripoli; via Colombo, tratto compreso tra la via Piave e la via Veneto; via Alessandro Volta, tratto compreso tra la via Del Commercio e la via Lo Sardo e nella via Mortilla, tratto compreso tra piazza Tullio Trifilò e la via Alessandro Volta.