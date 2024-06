Servizio scuolabus, a disposizione ci sono mille posti. Pubblicato l’avviso nel sito della Messina social city

Si parte anticipatamente per prenotare il servizio di Scuolabus per l’anno scolastico 2024-2025. L’intenzione è quella di garantire alle famiglie tempi meno stringenti. Saranno mille i posti da occupare, quest’anno, nei pulmini della Messina Social City. Questo il numero fissato nel bando già pubblicato dall’Azienda speciale che si occuperà della gestione del trasporto. Se da un lato le scuole sono ancora in fermento per scrutini ed esami, c'è chi guarda già a settembre, lavorando alla programmazione dei servizi previsti dal diritto allo studio.

L’avviso per l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico è stato pubblicato, venerdì scorso, nel sito internet dell'Azienda speciale che i genitori possono consultare per informarsi su criteri di partecipazione e farsi un’idea dell’entità delle tariffe di compartecipazione alla spesa. L’iscrizione dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma digitale, a partire dalla mezzanotte del 24 giugno e fino alle ore 23.59 dell’8 luglio. La copertura dei posti, come già stabilito, sarà per i primi mille alunni e alunne in graduatoria. Due le settimane di tempo a disposizione per iscriversi. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile sul sito dell’azienda speciale al link selezioni.messinasocialcity.it, nel bando è elencata la documentazione da allegare.