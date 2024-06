Isole Eolie, l'assessore regionale Aricò: "Porto di Malfa ormai pronto, 20 milioni per completarlo"

«La Regione ha stanziato oltre 20 milioni per completare la diga foranea del nuovo porto di Malfa, che ormai è completo al 90%. Ciò consentirà di ospitare già dalla prossima stagione oltre 130 imbarcazioni». Così in una nota l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, ospite del focus su portualità, trasporti, infrastrutture in Sicilia e in particolare alle isole Eolie, organizzato in occasione del Marefestival Salina Premio Troisi.

Aricò ha fatto un sopralluogo nel cantiere del porto: «Avremo la possibilità di fare attraccare anche la nave cisterna di sbieco - ha detto - al fine di salvaguardare la posidonia marina, che ogni due giorni è vittima dei forti ancoraggi dovuti all’arrivo di questa nave indispensabile per fornire l’acqua a Salina, dunque il porto sarà sia una preziosa infrastruttura per l'arcipelago eoliano sia una mission ambientalista». All’incontro hanno preso parte Eliana Longi, componente della commissione trasporti della Camera, il presidente dell’autorità portuale della Sicilia Francesco Di Sarcina, la segretaria generale della Camera di commercio Paola Sabella; il presidente di Federalberghi Eolie Christian Del Bono, il vicesindaco di Malfa Giuseppe Siracusano e il sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia.