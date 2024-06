Messina, la "Notte magica" del Giardino Corallo porta fortuna agli azzurri: in cinquecento per l'Italia. E giovedì c'è Schillaci

Oltre 500 persone al Giardino Corallo per la prima partita dell’Italia all’Europeo. A vedere la sfida con l’Albania diverse centinaia di appassionati, che alla fine hanno gioito per il primo successo degli azzurri di Spalletti. L’iniziativa organizzata dall’associazione culturale “Development”, di cui Gazzetta del Sud e Rtp sono media partner, consente di poter assistere ogni sera alla diretta della partita delle 21 degli Europei sul maxischermo allestito nell’area all’aperto di via Boner, comodamente seduti in platea.

Come nelle occasioni in cui giocherà l’Italia, prima della gara il simpatico pre-show condotto dal giornalista Salvatore De Maria che si è intrattenuto con Alessandro Parisi e Carmine Coppola che hanno ricordato gli anni al Messina e l’esordio in Nazionale e Romolo Rossi, guascone e simpatico come sempre. Si è parlato degli anni della Serie A con le immagini dei gol di Parisi e di Coppola, con l'ex terzino sinistro che ha mostrato la maglia azzurra della sua gara in Nazionale. Ma è stata l'occasione anche per parlare del Messina di quegli anni con riferimenti anche all'attualità, con un pizzico di nostalgia per quei tempi e di amarezza perché oggi non si riesce a fare davvero "squadra" in città e si va avanti con progetti precari. Romolo Rossi ha ricordato gli anni di Scoglio e parlato della reunion della settimana scorsa a Lipari proprio dei "bastardi" del professore.