Frontale tra auto e moto a Capo d'Orlando: migliorano le condizioni del centauro

Sono decisamente migliorate nel giro di ventiquattr’ore le condizioni di G.D.B, il giovane, originario di Capo d’Orlando ma residente a Milano, dove lavora in una concessionaria e vive con la madre, rimasto gravemente ferito, venerdì pomeriggio, in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 113, in località Testa di Monaco, a Capo d’Orlando, quasi al confine con il territorio di Naso.

Il ragazzo, trasportato al Policlinico di Messina con l’elisoccorso decollato dal campo sportivo di Brolo, è ricoverato nel reparto Chirurgia per alcune ferite ed escoriazioni e non ha riportato fratture. Il giovane è cosciente, deve solo aspettare un po’ prima di guarire del tutto. Da qualche giorno, G.D.B. si trovava a Capo d’Orlando con il padre, lombardo di origine, e la fidanzata orlandina. Venerdì, stava rientrando nel centro paladino in sella alla sua moto, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato, a ridosso di una curva, con una Fiat Stilo station wagon condotta da un uomo della zona e che, nell’impatto, ha riportato ferite al volto, giudicate guaribili in una ventina di giorni al Pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.