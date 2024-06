Asili nido, finanziati 661 nuovi posti nel Messinese

La provincia di Messina fa il pieno di finanziamenti per la realizzazione quei posti negli asili nido che sono una pecca per tante, troppe amministrazioni locali.

Sono 661 quelli che potranno essere realizzati (ammesso che l’iter di progettazione e realizzazione sia portato a termine nei tempi strettissimi che si prevedono) in 17 amministrazioni comunali del territorio comunale, per un controvalore di 15 milioni di euro. A fare la parte del leone, ovviamente, Messina che aveva un budget potenziale di oltre 5 milioni. Il capoluogo poteva partecipare per la realizzazione di 240 posti, con un possibile “sconto” del 20%, cioè 196, non uno di meno. E la risposta di Palazzo Zanca è stata di un impegno a realizzarne 201 tutti attraverso la riconversione di stabili adibiti o ad altri livelli scolastici o ad altra funzione. Sei le location individuate. Spicca fra questi il caso della Nicholas Green, la scuola di Valle degli Angeli intitolata al piccolo americano ucciso in Calabria e divenuto, grazie ai suoi genitori, il primo “simbolo” della donazione di organi.