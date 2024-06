A Barcellona si fuma in Municipio, offese la salute e le norme

A Palazzo Longano il divieto di fumare all'interno del Municipio viene ignorato . Sono soprattutto i dipendenti comunali a fumare. Nessun settore – come raccontano i dipendenti non fumatori – è escluso. A questi si aggiungono i cittadini utenti fumatori che si recano negli uffici comunali e si adeguano al malsano ambiente. Gli stessi cittadini appena varcano l’ingresso, spesso vengono sorpresi dagli impiegati non fumatori, a fumare in ogni angolo dell'edificio: nei bagni, vicino alle macchinette del caffè, negli uffici, e perfino in ascensore e nei corridoi, lasciando l’ambiente maleodorante e un’aria molto pesante, danneggiando soprattutto coloro che non sono fumatori, costretti a respirare passivamente fumo prodotto da accaniti fumatori.

L'Amministrazione comunale, che non annovera fumatori tra i suoi componenti, ha finora ignorato il fenomeno, senza peraltro occuparsi del disagio fisico e psicologico vissuto dai dipendenti non fumatori, costretti a convivere negli stessi ambienti infestati dal fumo e dai miasmi che il fumo rilascia. Ciò si consuma in bagni o corridoi e per i più sfortunati in alcuni uffici comunali occupati da taluni impiegati scorretti ed inclini a violare leggi e regolamenti, manifestando tra l'altro disattenzione per colleghe e colleghi, alcuni persino con patologie. Silenzio anche dalla segretaria generale, fino ai dirigenti dei settori in cui è suddiviso l'apparato burocratico. Infatti nessuna azione è stata intrapresa per impedire che negli uffici comunali e negli altri ambienti del Municipio destinati al pubblico cessasse quella che è considerata una consuetudine che purtroppo produce danni alla salute, sia di chi fuma e di coloro che non fumano che – rinchiusi per dovere di lavoro – sono costretti a respirare anche il fumo e quelle polveri sottili che esso trasporta con danni per la salute. Vane sono state le segnalazioni ai capi servizio e ai dirigenti. Eppure la legge 3 del 2003 all’art. 51, stabilisce che chi commette la «violazione del mero divieto di fumare nei luoghi chiusi, è punito con la sanzione conservativa dell’ammonizione o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione».