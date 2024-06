Stretto, verso un’area sempre più integrata: da oggi i nuovi orari dei mezzi veloci tra Messina e Reggio

«Un passo avanti verso l’attuazione dell’Area integrata dello Stretto». Così l’ammiraglio Nunzio Martello, coordinatore dei due “Tavoli tecnici” per l’attraversamento dinamico tra Sicilia e Calabria e per la sicurezza della navigazione anche in vista della fase di cantierizzazione del Ponte, ha definito l’intesa raggiunta tra i rappresentanti delle istituzioni, degli enti territoriali, delle amministrazioni comunali e delle aziende di trasporto locale di Messina e Reggio.

Una serie di accordi, frutto dell’impegno profuso in questi mesi, che cominciano a trovare sbocchi concreti, a partire dai collegamenti diretti tra la sponda messinese e l’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio che, dopo l’attivazione dei nuovi voli da parte di Rayanair, sta vivendo un momento di importante rilancio, diventando sempre più lo scalo aeroportuale dello Stretto.

Da oggi, e fino al 30 settembre, scattano i nuovi orari relativi alle partenze e agli arrivi dei mezzi veloci tra Messina-Reggio e Reggio-Messina. “Liberty Lines” ha potenziato i suoi servizi, anche se qualche pendolare messinese ha avanzato dubbi e perplessità su alcune scelte compiute. Le corse sono state pensate anche per le coincidenze dei nuovi voli che partono dal “Minniti” e che collegano Reggio con Torino, Venezia, Bologna, Tirana.