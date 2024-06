Messina, la clamorosa chiusura del parco Aldo Moro: forse amianto

In tre settimane è successo di tutto. Dopo l’inaugurazione, l’apprezzamento unanime, in rapida successione, è arrivato l’ingiallimento del prato e ora anche il sequestro. Non è nato sotto una buona stella il Parco Aldo Moro, tanto bello quanto “ disgraziato”. Ieri alle 13 è scattato il sequestro dell’intera area dopo la scoperta di materiale che potrebbe contenere amianto per il quale sono necessarie verifiche che diranno quando l’area a verde, restituito alla città dopo 40 anni, potrà tornare disponibile.

Un sequestro, quello operato dalla Polizia municipale, su disposizione della Procura della Repubblica che ovviamente ha suscitato lo stupore di tanti messinesi per la clamorosa e inattesa disposizione ma anche preoccupati dopo le prime generiche notizie sui motivi della chiusura. Il Comune, in serata ha in qualche modo gettato acqua sul fuoco affidandosi alla magistratura e all’Arpa per tutti gli approfondimenti del caso.

Ma ricostruiamo quello che è accaduto. E per farlo dobbiamo andare non a ieri ma a mercoledì scorso, quando, a fronte di una segnalazione, era scattato un primo sequestro che faceva riferimento ad una porzione della scarpata che divide il Parco inaugurato il 23 maggio e di proprietà dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con il viale Regina Margherita, nei pressi della via Palermo. Nei mesi precedenti quel declivio era stato scerbato per far presentare l’area in maniera decorosa. La pulizia, una volta tolta la decennale vegetazione, ha evidentemente portato alla luce anche dei rifiuti. Fra questi, ai piedi della scarpata, sono stati riscontrati porzioni di piccole dimensioni di materiale che potrebbe essere o contenere amianto. Non ce n’è la certezza e per questo l’Arpa ha effettuato, e qui veniamo alla giornata di ieri, dei prelievi per avviare delle analisi sui campioni rinvenuti e che sono sicuramente frutto dell’abbandono di chissà quanti anni fa. Mercoledì l’area è stata sequestrata ma essendo fuori dall’area di utilizzo del Parco ( la scarpata è ripidissima e irraggiungibile se non “assicurati” con mezzi adatti), è stato solo recintata e l’Aldo Moro è rimasto comunque fruibile.