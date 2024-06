Messina, duplice omicidio di Camaro. I consulenti: Cannavò colpito da proiettili passati da un vetro

È stato il giorno dei consulenti nel processo per il duplice omicidio di Camaro San Luigi, l’uccisione a colpi di pistola di Giovanni Portogallo e Giuseppe Cannavò nel corso della sparatoria che si verificò il 2 gennaio 2022 in via Morabito. Il processo, è nei confronti di Claudio Costantino accusato di averli uccisi nei pressi della sua abitazione.

Ieri sono stati sentiti i due consulenti nominati dalla Corte d’assise presieduta dal giudice Massimiliano Micali con a latere la giudice Alessia Smedile.

È stata una lunga udienza, andata avanti diverse ore nel corso della quale sono stati sentiti Leonardo Grimaldi, medico legale di Roma, e Stefano Conti, perito balistico, di Torino che hanno redatto le perizie per conto della Corte per chiarire l’attività svolta. per primo è stato sentito il medico legale. Quello che sarebbe emerso è che Cannavò sarebbe stato attinto da due proiettili che avrebbero attraversato un vetro. Una teoria che è stata fortemente contestata dalla difesa rappresentata dagli avvocati Carlo Taormina e Filippo Pagano.