Licenziato perseguita l'ex datrice di lavoro, 25 arrestato in provincia di Messina

Atti persecutori nei confronti dell’ex datrice di lavoro. Con questa accusa un 25enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Falcone, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Patti. La querela sporta dalla donna ha permesso di documentare le molestie del giovane che non aveva accettato il licenziamento. In più occasioni si è appostato all’interno e all’esterno del locale, importunando e intimorendo clienti e dipendenti presenti. Il 25enne si trova adesso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.