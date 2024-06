Capo d’Orlando, scontro tra auto e moto sulla Statale 113: centauro molto grave

È di due feriti, uno dei quali molto grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la strada statale 113, tra le località di Testa di Monaco e Bruca, in territorio di Capo d’Orlando, al confine con quello di Naso. Per cause in corso di accertamento, si sono frontalmente scontrati, a ridosso di una curva, una Fiat Stilo, il cui conducente, residente in un centro limitrofo, procedeva in direzione di marcia lato Messina, e una moto alla cui guida si trovava un uomo residente nel Nord Italia, che procedeva in senso inverso.

Lo scontro ha causato la rottura del vetro dell’auto, mentre il centauro è stato sbalzato a terra, con la moto finita davanti a un muro. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118. Il conducente della moto, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato al vicino campo comunale di Brolo dove, con l’elisoccorso, è stato trasferito al Policlinico di Messina, dov’è ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata.