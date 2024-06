Paura a Falcone, in fiamme una palazzina di via Nazionale

Paura a Falcone per un incendio che questa mattina ha interessato un'abitazione sulla via Nazionale. Le fiamme hanno avvolto il secondo piano di una palazzina e la mansarda, andata completamente distrutta. Fortunatamente non si registrano feriti, visto che gli inquilini erano fuori per lavoro. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che stanno domando il rogo mentre si prova a risalire alle cause. Il traffico viario al momento è stato deviato per facilitare l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.