Parcheggi al borgo di Milazzo, la ditta scava e trova... un tunnel

Proseguono al Borgo i lavori di realizzazione del parcheggio di via Impallomeni. Dopo l’intervento dei rocciatori per la messa in sicurezza del costone, la ditta Genco srl di Mussomeli sta procedendo alla sistemazione dell’ampia area che permetterà la creazione di 81 posti auto al servizio dei frequentatori del Borgo e del Castello. Oltre al consolidamento del versante – spiega l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – sono in corso i lavori per la realizzazione di due paratie di pali per garantire la salvaguardia delle aree adiacenti agli scavi. Il costo dell’attuale intervento, finanziato con i fondi del Pnrr, ammonta ad un milione e mezzo di euro. L’obiettivo, ovviamente, è quello di poter poi implementare tale parcheggio per far sì che l’area del Borgo, che richiama numerosi visitatori nel periodo estivo, soprattutto per la presenza della cittadella fortificata, possa avere quei servizi che da sempre gli operatori locali richiedono».

È dunque subito rientrata l’ipotesi di un possibile rallentamento delle opere per il rinvenimento di una grotta all’interno dell’area di cantiere, ai piedi della rupe su cui sorge la chiesa di S. Rocco, di fronte alla Guardia medica e al centro vaccinale.