Messina: sequestrato dalla Procura il Parco Aldo Moro

Il parco Aldo Moro è stato posto sotto sequestro qualche ora fa dalla polizia municipale su intervento della Procura della repubblica. La clamorosa decisione scaturisce dalla necessità di verificare se in una parte dell’area possano essere presenti nel sottosuolo materiali contaminanti è stata la polizia giudiziaria della municipale guidata da Giovanni Giardina a intervenire e a chiudere l’intera area.

In base alle prime indiscrezioni le aree interessate alla verifica sarebbero quelle della zona del vecchio sismografo al centro del parco e quella della scarpata Sul lato che si affaccia verso lo Stretto. Due zone che non sarebbero particolarmente frequentate da chi in queste settimane ha visitato e apprezzato il parco Aldo Moro.

Le verifiche sul materiale eventualmente contaminante non sarebbero legate ai lavori per la realizzazione dello stesso parco ma a condizioni preesistenti, queste la primissima analisi da palazzo Zanca che però aspetta la conclusione del verbale per poter dare una lettura completa dei fatti.