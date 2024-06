Messina, aggressione ai vigili urbani all'Annunziata. Lanciano frutta contro le auto, due fermati

Un controllo sul fenomeno dell’ambulantato, uno dei tanti che la sezione specialistica della Polizia municipale di Messina sta effettuando in questi giorni. Ma stavolta gli animi si sono subito surriscaldati. È accaduto all’Annunziata, proprio dove c’è la nuova villetta sistemata dall’amministrazione comunale. Lì due ambulanti avevano aperto, di fatto, una rivendita di frutta e verdura. Abusiva. Così al controllo degli uomini del comandante Giovanni Giardina sarebbe scattata la reazione. Il diniego a liberare lo spazio, insulti e un tentativo di aggressione con lancio della frutta contro le auto della polizia municipale e anche all’indirizzo di chi passava proprio da lì in quei momenti. La situazione è talmente degenerata che gli agenti dell’annona hanno dovuto chiamare i rinforzi e così è arrivata a sirene spiegate un’altra vettura e quattro motociclisti per cercare di calmare la rabbia. I due ambulanti sono stati portati in caserma in stato di fermo a disposizione del magistrato di turno. Per loro scatterà una denuncia per resistenza e violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che occupazione suolo abusivo e il sequestro della merce.

Un’attività, quella di oggi della Polizia Municipale, che segue quanto già fatto nei giorni scorsi sul viale Europa dove ad un altro ambulante che si trovava proprio di fronte il pronto soccorso dell’ospedale piemonte causando difficoltà alla circolazione e all’ingresso delle ambulanze, sono stati sequestrati oltre mille chili di merce.