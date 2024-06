Manutenzione del verde a Santa Teresa: quando la ditta aggiudicataria... scompare

La stagione balneare è cominciata e si lavora per rendere più accoglienti il lungomare e la spiaggia.

Già da settimane sono in corso vari interventi per attrezzare l’arenile e cercare di migliorare l’aspetto dalla litoranea, insignito della Bandiera Blu per l’ottavo anno consecutivo, e tra questi la manutenzione del verde pubblico, non senza qualche intoppo. La ditta vincitrice della gara aggiudicata a fine novembre per la manutenzione biennale di aiuole e spazi verdi, “L’arte del verde di Andrea Maisto Srl” con sede a Melito di Napoli, è stata presente in paese in poche occasioni, tanto da portare adesso il Comune alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

Dopo la firma dell’accordo per un importo di 52.157 euro oltre Iva per due anni, la ditta campana ha effettuato alcuni interventi e il 12 febbraio ha ricevuto un primo pagamento da 18.065 euro; successivamente, però, non ha proseguito le attività sul territorio, tanto che il 16 aprile l’Ufficio tecnico ha emanato un ordine di servizio disponendo l’esecuzione di una serie di lavorazioni, visto anche l’imminente avvio della stagione estiva.