Ex Sanderson a Messina, approvato il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza: 900 mila euro

E' stato approvato il progetto esecutivo di “Messa in sicurezza definitiva del complesso industriale ex Sanderson in c/da Pistunina”. A darne notizia il Commissario straordinario dell’ESA, Carlo Turriciano. L’ESA inoltre informa che sono state già impegnate sul proprio bilancio, le somme necessarie per l’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a 900 mila euro, e che a seguire sarà dato mandato ai propri uffici di provvedere con l’urgenza del caso ad attivare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

"Questa iniziativa – afferma il commissario straordinario dell’ESA Carlo Turriciano – rientra un quadro più ampio di interventi per la valorizzazione del vasto patrimonio immobiliare dell’Ente in ambito regionale, attività a cui abbiamo dato un forte impulso sin dal mio insediamento e che vedrà il coinvolgimento di tutti gli attori dei vari territori interessati, in un clima di forte sinergia con le comunità locali".