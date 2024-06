Si potenziano i collegamenti nello Stretto di Messina

Nero su bianco. Gli accordi operativi tra gli enti territoriali, le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto locali sono stati sanciti dal “Tavolo tecnico” per il miglioramento dell’attraversamento dinamico dello Stretto di Messina, presieduto dall’ammiraglio Nunzio Martello. L’organo, istituito per decreto del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nel 2022 (la firma fu di Enrico Giovannini, sotto il Governo Draghi, poi il vicepremier Matteo Salvini ne ha riconfermato la validità e il ruolo), ha definito un vero e proprio piano di potenziamento dei servizi di collegamento veloce tra Messina e la sponda calabra, in particolare tra la nostra città e l’aeroporto di Reggio.

Di questo Piano fanno parte il biglietto unico dello Stretto, già in funzione; l’attivazione, in sinergia tra il vettore marittimo e quello ferroviario, dell’accordo di procedura operativa che prevede l’ “attesa” dei mezzi alla Stazione marittima di Villa S. Giovanni, per un congruo periodo, in caso di ritardo del mezzo in connessione e, soprattutto, il coordinamento delle partenze degli aliscafi da e per la Sicilia con gli orari, rispettivamente, delle corse ferroviarie e di quelle dei collegamenti aerei. «Tra i risultati conseguiti dal Tavolo – spiega l’ammiraglio Martello – vi è una migliore accessibilità dell’aeroporto “Tito Minniti” da parte dei viaggiatori provenienti dalla Sicilia, grazie al coordinamento degli orari dei mezzi veloci e la previsione del “fast truck” per i passeggeri dell’Isola. Proprio in considerazione dell’ampliamento dell’offerta di voli, nazionali e internazionali, che ha recentemente interessato l’aeroporto dello Stretto, è emersa la necessità di rendere maggiormente accessibile per l’utenza messinese lo scalo reggino e, ancora una volta, il “Tavolo” ha registrato la fattiva collaborazione degli enti e delle aziende coinvolti».