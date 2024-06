Patti, manca l’unica referente: ufficio ticket del “Barone Romeo” nel caos

L’unica dipendente in servizio allo sportello ticket del presidio ospedaliero sarebbe assente da circa un mese.

A segnalarlo al dott. Giuseppe Cuccì, commissario dell’Asp di Messina, è il comitato Aretè per la difesa e la salvaguardia del “Barone Romeo” di Patti, i cui esponenti lamentano una situazione che creerebbe forti disagi all’utenza, in quanto il totem multimediale per la stampa e il ritiro dei referti non sarebbe utilizzabile da tutti, specialmente dalle persone anziane.

«È inoltre impensabile – affermano i vertici del comitato - ingaggiare una persona che stia fissa al totem e che aiuti quelle persone che per svariati motivi non hanno dimestichezza con la tecnologia».

Da qui la richiesta di intervenire «tempestivamente», affinché l’unica dipendente addetta alla cassa del ticket venga affiancata da almeno un’altra unità lavorativa, per non incorrere negli «inevitabili disservizi» che puntualmente si registrerebbero quando l’impiegata risulta assente per i più svariati motivi.