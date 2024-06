Milazzo, denunciato lo studente che ha aggredito il docente

È ancora scosso per l’accaduto ma è stato dimesso dall’ospedale il docente dell’Istituto “Da Vinci” rimasto vittima martedì pomeriggio di una violenta aggressione da parte di un suo studente. Durante lo svolgimento degli scrutini di fine anno, il professore, seguendo il protocollo, ha convocato a scuola i genitori dello studente 17enne per comunicare loro la prossima bocciatura del figlio. Una notizia, questa, che i genitori non hanno accolto con sorpresa, conoscendo il rendimento scolastico del figlio, solo una presa d’atto del fatto che il ragazzo non sarebbe passato alla classe successiva.

Una volta andati via dalla scuola, però, il ragazzo, che si trovava lì, capendo cosa fosse successo ha deciso di farsi giustizia da solo e regolare i conti con il professore. Così, si è recato al primo piano dell’Istituto e, incrociato il docente, gli ha scagliato un pugno in viso e lo ha spinto, al punto che l’uomo, preso anche alla sprovvista, è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa. Sconvolti i docenti che si trovavano lì per adempiere agli ultimi riti di fine anno, gli scrutini appunto. Mentre il ragazzo, dopo l’insano gesto, si è dato alla fuga La preside del “Da Vinci”, Stefania Scolaro, ha subito allertato la polizia e il 118 che, giunto sul posto, ha ritenuto necessario il trasferimento in ospedale del docente, per alcuni esami di approfondimento sulle reali condizioni di salute.

Solo nelle prime ore di ieri, dopo una Tac, il prof è stato dimesso, con un quadro medico generale buono, ma emotivamente provato per l’accaduto. La polizia ha identificato il ragazzo – che sarà denunciato –, anche se questo dipenderà dalla querela della parte offesa, e ha iniziato ad ascoltare alcuni dei presenti all’aggressione, tra cui la preside Scolaro, la referente d’Istituto e il professore vittima dell’aggressione, che hanno rilasciato una deposizione.