Messina-Roma, la droga in ambulanza durante il lockdown: il processo è da rifare

È parzialmente da rifare il processo “Red drug” per quel clamoroso traffico di droga sparpagliato in tutta Italia scoperto dalla Guardia di Finanza durante il primo terribile lockdown, con l’asse privilegiato Messina-Roma, dove aspettava la “roba” quel Mario Spinelli accreditato a capo di un proprio clan pescarese e imparentato con i Casamonica. La IV sezione della Cassazione ha infatti annullato parzialmente la sentenza d’appello per la riconsiderazione esclusivamente del reato associativo, mentre per tutto il resto delle accuse contestate agli imputati le condanne inflitte a suo tempo in appello diventano definitive. Il sostituto procuratore generale aveva invece chiesto la conferma integrale della condanna d’appello.

Erano imputati in sette: Gregorio Fiumara, Flaminio Fiorelli, Francesco Minissale, Maurizio Azzara, Mario Spinelli, Gianpaolo Scimone e Carmelo Sessa. Sono stati assistiti dagli avvocati Alessandro Billè, Massimo Censo, Rosaria Chillè, Giovanna Aprile, Salvatore Silvestro, Antonello Scordo e Alessandro Palermo.

Il gruppo aveva escogitato un sistema “semplice” per trasportare la droga: la caricavano e la smistavano sulle ambulanze, gli unici mezzi che potevano circolare indisturbati durante la prima ondata dell’emergenza pandemica.