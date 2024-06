Giampilieri: l'associazione Giampi 2.0 riparte da una nuova sede

E’ il cuore pulsante della comunità, quel filo sottile che ha legato passato e presente trasformando il dolore in conforto, la paura in speranza, l’insicurezza in certezza: la seconda vita dell’associazione Giampi 2.0 ricomincia dalla nuova sede inaugurata mercoledì scorso. Uno spazio, quello di Giampilieri superiore sito proprio di fronte alla chiesa matrice di san Nicolò, che ha un trascorso storico significativo per la comunità della vallata: un tempo cinema e anche sala ricevimenti, è adesso pronto ad accogliere le iniziative che i membri dell’associazione, attiva sul territorio dal 2017, condividerà con tutta la comunità. A tagliare il nastro insieme al presidente Giuseppe De Luca, l’assessora alle politiche giovanili Liana Cannata, che ha sottolineato l’importanza delle realtà associative nel percorso di crescita di un territorio, assicurando il sostegno nella programmazione futura. Un momento di grande emozione che gli abitanti di Giampilieri, il popolo della rinascita, hanno condiviso con il presidente della prima Circoscrizione Alessandro Costa intervenuto con i consiglieri Franca Sciliberto e Domenico Cassisi, il presidente della pro loco Messina Sud Francesco Greco, il parroco don Andrea Di Paola e l’ingegnere Gaetano Sciacca che ha trascorso un periodo importante della sua vita professionale a Giampilieri raccontato anche nel suo libro “Rinascere”, nel quale ricostruisce il tragico evento dell’alluvione dell’1 ottobre 2009 e la forza di una città capace di ritrovare valori e senso di appartenenza. “L’inaugurazione di una sede associativa è un momento importante anche perché restituisce al paese, come in questo caso, uno spazio vitale, rafforzando lo spirito di aggregazione”, ha detto il presidente De Luca sottolineando che quel luogo è “la casa di tutti”. Sono già tante le iniziative in cantiere per l’associazione Giampi 2.0: si comincia in occasione della festa della Madonna delle Grazie, la prima settimana di luglio, con un musical e altri momenti artistico ricreativi.