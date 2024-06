Messina, spaccio di droga a Fondo Fucile: sono coinvolti in 32 I NOMI

Fissata l’udienza preliminare per l’inchiesta sullo spaccio praticamente gestito tutto in famiglia a Fondo Fucile dal gruppo dei Coppolino. La gup Arianna Raffa se ne occuperà per la prima volta il prossimo 17 luglio . Le pm Antonella Fradà e Annamaria Arena avevano chiesto a suo tempo il rinvio a giudizio per 32 indagati.

Dentro il giro di spaccio c’erano praticamente tutti. Fratelli, genitori, compagne, cognati, consuoceri. E pure l’infermiere amico, perché un buon aggancio in ospedale, specie in tempi di Covid, faceva sempre comodo. Avveniva tutto o quasi in famiglia, nella piazza di spaccio di Fondo Fucile. La famiglia era quella dei Coppolino, che sono imparentati coi Turiano di Mangialupi. La piazza di spaccio è stata smantellata nel febbraio scorso dalla polizia con un blitz, che ha portato all’arresto di 26 persone, metà in carcere, metà ai domiciliari. L’attività di indagine, condotta dalla Squadra Mobile con l’ausilio di personale della S.i.s.c.o. iniziò nella seconda metà del 2020 con una perquisizione nell’abitazione di Fondo Fucile in cui abitava Andrea Coppolino. (n.a.)