Messina Servizi bonifica la spiaggia del "Ringo". Tra poco anche docce e passerelle per i bagnanti

C’era di tutto. Decine di pneumatici, rifiuti di ogni genere, cassoni di ferro, vecchi frigoriferi, tavoli, sedie. Tutto lasciato sulla spiaggia, chissà da quanto tempo. Il lavoro di due squadre della Messina Servizi, sotto l’occhio degli agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Giovanni Giardina, è partito questa mattina presto con la pulizia di quel tratto di spiaggia che a fine maggio era stato oggetto di un’ordinanza di sgombero da parte del Comune per tutte le barche che erano state lasciate lì. Erano rimasti questi rifiuti, ingombranti, vecchi e arrugginiti, che costituivano un pericolo per chi frequentava la zona perché rifugio anche di animali randagi. Una ruspa ha provveduto a spostare tutti i pezzi pesanti e caricarli su un camioncino di Messina Servizi che poi li ha portati al centro di smaltimento. Nel frattempo alcuni operai hanno provveduto a pulire tutta la spiaggia dai residui più piccoli, c’erano ad esempio delle lenze abbandonate, piuttosto che confezioni vuote di silicone.

Adesso la spiaggia è finalmente libera e può tornare fruibile dai cittadini. Sono già state installate anche due isole ecologiche a distanza di una ventina di metri, con i contenitori per le diverse tipologie di rifiuto così da differenziarlo. Presto dovrebbe essere installata anche una delle 25 docce previste per quest’anno sulle spiagge messinesi. Adesso, però, il compito più importante sarà proprio quello dei cittadini che dovranno fare in modo di tenere pulito quel lembo di spiaggia ritrovato, riconquistato.