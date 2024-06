Messina, nuovo corso all'Università: nominati i 23 delegati, ecco chi sono. Pubblicato il bando per la Cittadella Sportiva

È stato pubblicato, sull’albo online e nella sezione bandi e concorsi dell’Ateneo, anche l'avviso pubblico per l’individuazione dei tre candidati idonei a ricoprire l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con socio unico, senza scopo di lucro, denominata “Società Sportiva Dilettantistica UNIME a.r.l.” (in sigla “SSD Unime a.r.l.”). La domanda di candidatura, redatta in carta libera sottoscritta dal candidato, dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 giugno 2024.