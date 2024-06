Messina, mandria di mucche sulla spiaggia di San Saba: paura tra i residenti

Allegando un video che documenta quanto accade sull'arenile di San Saba e dintorni, il presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi scrive al comandante della polizia municipale e al sindaco di Messina per porre rimedia ad una situazione che negli ultimi giorni sta creando non pochi problemi ed anche paura alla popolazione residente nel villaggio rivierasco, sempre pià numerosa con il passare dei giorni. I cittadini che si sono rivolti a Pergolizzi, lamentano seri problemi di igiene sulla spiaggia, dopo che l'amministrazione comunale aveva provveduto di ripulirla in vista dell'avvio della stagione balneare.