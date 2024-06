Messina, finalmente firmata la convenzione alla Cooperativa Faro 85 per il Don Orione

Il commissario dell'Asp di Messina Giuseppe Cuccì ha appena firmato la Convenzione con la Cooperativa Faro 85 per la struttura del Don Orione. Si chiude un capitolo importante per i lavoratori e le loro famiglie che in questi mesi hanno dovuto affrontare enormi sacrifici e difficoltà. Oggi la firma del manager Cuccí riporta giustizia laddove per mesi c'era stato solo il grido di aiuto dei lavoratori allo stremo e dei familiari degli assistiti, preoccupati per le sorti dei loro cari. "Un grazie di cuore a quanti, la segreteria territoriale della Cisl e la segreteria regionale della Cisl FP e il CdA della Cooperativa Faro 85, hanno fin qui condiviso la battaglia portata avanti dalla Cisl FP Messina, ma soprattutto grazie al manager Cuccí che fin dal suo insediamento ha mostrato grande sensibilità verso la condivisione degli operatori e degli ospiti del Don Orione" ha scritto Giovanna Bicchieri, segretario generale Cisl FP Messina