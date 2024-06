Il sindaco Basile: «Temo che a Messina servirà un taglio all'erogazione d'acqua»

Quella della carenza d’acqua sta diventando una criticità via via sempre più acuta. Chi guarda al medio periodo teme che luglio e agosto possano essere mesi particolarmente a rischio e soluzioni immediate non ce ne sono chissà quante.

Oggi pomeriggio il coordinatore della cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, Salvatore Cocina, ha convocato i comuni dell’Ati idrico di Messina, il sindaco metropolitano e l’Amam per fare un approfondimento sul situazione nel territorio provinciale e affrontare di petto le situazioni più preoccupanti e trovare soluzioni tampone alla crisi montante. Il sindaco di Messina Federico Basile non nasconde da tempo una preoccupazione seria che non deborda nell’allarme ma che teme possa esplodere in piena estate quando la città è in vacanza, le presenze e i consumi crescono senza che si possa far fronte in maniera compiuta. E rimanere senz’acqua d’estate sarebbe una disdetta che nessuno potrebbe digerire facilmente, al netto del fatto che la siccità è un tema che riguarda tutta l’Isola. E da parecchi mesi.

«Quali soluzioni? Di certo la nostra ordinanza può essere irrigidita – dice Basile –. Spero di non dover arrivare al taglio delle ore di distribuzione ma temo che nel cuore dell’estate possa essere necessario. Anche gli incendi sono un fattore».

L’Amam domani presenterà il quadro generale e alcune soluzioni per poter recuperare al più presto dell’acqua da poter dare alla città. La prima sarà quella di chiedere un’accelerazione nel processo di autorizzazione per lo sfruttamento di due pozzi a Briga che possono portare alla causa fra i 50 e i 60 litri al secondo (a Messina ne servono circa 1100 per poter avere una distribuzione sufficiente e detto che quasi la metà si perde in rete). In un paio di settimane dal via libera i pozzi potrebbero confluire nell’acquedotto Fiumefreddo. Sul quale sono stati immaginati i maggiori “interventi”. Il primo è di ordine amministrativo.