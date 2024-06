Capo d’Orlando, incassava fondi per terreni pubblici: sotto chiave duecentomila euro

Riflettori ancora una volta accesi dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Messina sull’ottenimento di fondi europei destinati al settore agricolo sui Nebrodi.

L’ennesima indagine di tale filone investigativo ha portato alla denuncia a piede libero del titolare di un’impresa agricola con sede a Capo d’Orlando ed all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca per circa 200 mila euro. L’operazione, condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza orlandina e coordinata dall’ufficio di Palermo della Procura Europea, ha permesso di contestare, in particolare nei confronti dell’imprenditore agricolo, le ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato per la presunta illecita percezione di finanziamenti comunitari nell’ambito della politica agricola comune, relativamente alle misure previste dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia ed a quelle del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale.