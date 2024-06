Violenza a Milazzo, studente aggredisce prof dopo la bocciatura. Poi si dà alla fuga

Un increscioso episodio di violenza si è consumato oggi durante gli scrutini di fine anno scolastico all’Istituto “Da Vinci” di Milazzo. Uno studente infatti ha aggredito un suo professore, dopo aver ricevuto la notizia di essere stato bocciato. Il docente, in seguito all’esito degli scrutini aveva convocato a scuola i genitori del ragazzo per comunicargli la spiacevole notizia. Una volta andati via i genitori, il ragazzo risentito ha deciso di affrontare il docente, quindi si è recato all’interno dell’istituto e avrebbe colpito con una testata e un pugno il professore. Purtroppo quest’ultimo è finito rovinosamente a terra, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118. Inoltre la stessa preside del Da Vinci, Stefania Scolaro ha ritenuto necessario informare dell’accaduto la polizia che si è subito recata a scuola. Una volta compiuto il gesto il ragazzo si sarebbe dato alla fuga, mentre il professore è stato trasferito in ospedale per verificare il suo stato di salute. «Ho ritenuto necessario l’intervento dell’ambulanza per prestare soccorso al docente, rimasto a terra dopo l’aggressione, ed è intervenuta a scuola la polizia che naturalmente conosce l’identità del giovane” ha confermato la preside Scolaro.