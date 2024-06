Successo del coro dell'Università di Messina a UNInCANTO

Il tema portante di UNInCANTO 2024 è la passione, intesa in ogni sua forma, dall’emozione al sentimento. Nel corso della due giorni i cori hanno partecipato al workshop “Corista per caso” tenuto dal maestro Mario Lanaro, esperto internazionale di coralità, che ha coinvolto nel percorso formativo in maniera giocosa e divertente, turisti e cittadini, alla competizione “La Feluca d’oro”, simbolo di Urbino; la Feluca infatti viaggia di università in università e viene rimessa in palio ogni anno, arricchendosi di ricordi in un’unione simbolica dei cori universitari italiani. Spazio anche ai concerti itineranti, che hanno unito paesaggi artistici e naturalistici urbinati a quelli sonori dei cori, con tappe nel centro storico al monumento a Raffaello, Palazzo Riviera, Piazzetta delle Erbe, Palazzo Ducale, dove il maestro Giovanni Bietti, musicologo e divulgatore musicale ha tenuto la sua lezione concerto. Gran finale con il concerto a cori riuniti guidati dal maestro Giorgio Guiot, direttore di coro e docente di grande fama, per la prima volta a Urbino.

Il coro dell’Università di Messina ha eseguito i brani Talijanska Šalata di Richard Genée, Robert Herzl, lo spiritual afroamericano Soon a will be done, Shepherd of my soul Shepherd of my soul e The prayer di Carole Bayer Sager, David Foster. “Siamo orgogliosi di questa esperienza e del percorso formativo del nostro coro che rappresenta un forte elemento identitario”, hanno dichiarato i maestri Arena ringraziando la rettrice Giovanna Spatari per il sostegno che continua a dare alla formazione.