Rassegna stampa 11-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina verso la Maturità. La carica dei 5.500 studenti

Messina, le case difese dal torrente Galati

Messina, atmosfere da “Gattopardo” nel parco di villa Cianciafara

IN PROVINCIA

Il costo dei lidi cresce quasi dovunque ma a Taormina e Giardini resta stabile

Patti Marina, le rotte per le Eolie sono ormai prossime al decollo

ELETTORALE

Dal “bipolarismo” Meloni-Schlein all’ondata sovranista in Europa

Il record della Calabria: 4 eletti a Strasburgo. Ma ora sembra inevitabile una revisione degli equilibri in Giunta regionale

Brolo, un plebiscito per Laccoto che raggiunge il 79,44%

Rometta cambia guida ma non strada, ecco Cirino: “Contro tutti i poteri forti”

Spadafora, Pistone si prende la rivincita su Tania Venuto. Tutte le preferenze