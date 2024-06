Patti Marina, le rotte per le Eolie sono ormai prossime al decollo

È questione di giorni: l'iter amministrativo per l'individuazione delle ditte interessate ad espletare il servizio di navigazione turistica da e per le Isole Eolie è ormai al rush finale. Salvo intoppi dell'ultima ora, la storica tratta verso l'arcipelago eoliano dovrebbe essere finalmente ripristinata entro il prossimo mese di luglio. «Al netto di imprevisti dell'ultimo momento, contiamo ormai a breve di poter ridare vita al nostro pontile» rassicura la vicesindaca Eliana Raffa, riportando i solleciti rivolti negli ultimi due anni ai professionisti incaricati di produrre le relazioni prodromiche. «La bozza a cura dell’esperto Giuseppe Trombino risulta già ultimata, e la prossima settimana – prosegue la vicesindaca Raffa – il geometra Antonino Cusmà Piccione, funzionario tecnico direttivo del Comune, convocherà una riunione nella quale valuteremo gli elaborati che ci consentiranno di guardare alla fase finale della redazione del nuovo Piano urbanistico generale, da poter sottoporre finalmente all’assise consiliare». Si è giunti dunque a pochi passi da un evento cruciale: ristabilire i collegamenti dal pontile di attracco di Patti Marina consentirebbe infatti di rinvigorire l'intero settore turistico-ricettivo, considerato uno dei motori propulsivi dell'economia locale. L’obiettivo che sta generando grande fermento in tutta la comunità è tornato ad apparire realizzabile il giorno dopo della chiusura dei cantieri e del placet ottenuto, lo scorso febbraio, dall’Assessorato regionale della Pesca mediterranea che ha erogato due finanziamenti (uno di circa 250mila euro per il completamento dei lavori strutturali del pontile e l’altro di 220mila euro per l’acquisto delle attrezzature e il potenziamento delle postazioni per la vendita all'asta del pesce sbarcato). Successivamente, infatti, una parte dell’adiacente piazzale Alioto (dotato di un argano mobile, un verricello elettrico, box prefabbricati e celle frigo), verrà affidata tramite convenzione ai pescatori locali per realizzare un mercato del pesce “a chilometro zero”.