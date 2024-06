Messina, le case difese dal torrente Galati

Prima i rilievi e poi i lavori. Si vede la luce in fondo la tunnel per gli abitanti del villaggio di Galati da decenni costretti a vivere sin troppo vicino ad un corso d’acqua e con un nodo in gola ogni volta che piove.

Possono partire, infatti, le indagini e i rilievi che consentiranno di progettare i lavori di messa in sicurezza del torrente Galati che attraversa l’omonimo villaggio. Ad effettuarli, per poi pianificare l’intervento, sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti che fa capo alla Engeo Associati-Engineering & Geology di Catania.

La Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha affidato l’appalto per un importo di poco più di 82 mila euro. Il tratto interessato è, in particolare, quello in cui l’alveo del corso d’acqua costeggia le contrade Barrace e Pozzo. L'importo dei lavori di messa in sicurezza, secondo una prima stima, ammonterà a 2,5 milioni di euro.