I 5 lavoratori "scaricati" da Atm Messina, i sindacati dopo la sentenza del giudice del lavoro: "Sindaco batta un colpo"

Nota congiunta dei sindacati Fit CISL, Uil Trasporti, FAISA CISAL, ORSA Trasporti in merito alla sentenzadel giudice del lavoro a cui sono ricorsi alcuni autisti apprendisti di ATM SpA, dopo la mancata trasformazione del Contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato Ecco il testo integrale La prima sentenza del Giudice del Lavoro a cui sono ricorsi alcuni autisti apprendisti di ATM SpA, dopo la mancata trasformazione del Contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, "dimostra la giustezza delle rivendicazioni di questo fronte sindacale che, a suo tempo, ha tentato con ogni strumento di mediare con l’azienda e con l’Amministrazione Comunale per evitare il 'licenziamento' immotivato dei 5 lavoratori, scontrandosi con l’ormai emblematico atteggiamento dispotico e supponente del management aziendale che invece di risolvere le vertenze in ambito sindacale finisce in tribunale, perde in modo sistematico e paga i risarcimenti e le spese processuali con soldi pubblici".

Con questa nota, le segreterie territoriali sindacali commentano come "nella fattispecie il Tribunale del lavoro ha dichiarato la nullità del contratto di apprendistato professionalizzate, perché applicato a un soggetto già formato in altre aziende, ed ha ordinato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal primo giorno dell’assunzione. Purtroppo, in virtù del Jobs Act che per gli assunti dopo il 2015 prevede il licenziamento senza giusta causa, l’azienda potrà evitare di riassumere il lavoratore limitandosi a corrispondere il cospicuo risarcimento disposto dal Tribunale. Il Giudice ha altresì sentenziato che al lavoratore in questione va riconosciuto l’intero premio di risultato maturato nel corso del rapporto, perché, vista la pregressa formazione in altre aziende, il ricorrente doveva essere equiparato a un dipendente a tempo indeterminato e fruire dell’intero premio, senza la limitazione prevista per gli apprendisti. Atteso ché la maggior parte degli apprendisti è giunta in ATM SpA con certificata esperienza e formazione maturate in altre realtà lavorative, è facile immaginare uno tsunami di ricorsi che vedrà costretta l’azienda a reintegrare il premio con effetto retroattivo.