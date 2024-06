Capo d'Orlando, 65enne morto in casa da giorni: lo trovano i vigili del fuoco

Da quasi tre giorni non lo sentivano più e così i vicini di casa prima hanno bussato ripetutamente alla sua porta per poi avvisare i carabinieri. Ci sono voluti i vigili del fuoco però per entrare nell’appartamento al primo piano della palazzina ubicata nella periferia di Capo d’Orlando perché la porta d’ingresso era chiusa a chiave. Purtroppo per il pensionato 65enne che viveva da solo non c’é’ stato nulla da fare. I medici del 118 lo hanno trovato morto ed il suo decesso risalirebbe ad almeno due giorni prima. L’uomo, originario di Naso pare che già da alcuni giorni si sentisse male ma non aveva accolto i suggerimenti dei vicini che gli consigliavano di rivolgersi ai medici. Sul posto sono interventi anche i carabinieri della locale stazione che su disposizione del magistrato di turno hanno avviato le indagini di rito anche se l’ipotesi di una malore sarebbe quella predominante.