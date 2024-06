Taormina, torrenti più sicuri: sì a due progetti esecutivi

Le procedure sono iniziate un anno e mezzo fa, ma adesso l’avvio degli interventi è vicino così da scongiurare rischi e possibili danni al centro abitato. L’amministrazione comunale di Taormina ha approvato due progetti esecutivi per le opere di manutenzione e messa in sicurezza di altrettanti torrenti che attraversano il territorio, le cui condizioni preoccupano non poco visto che le portate potrebbero divenire consistenti fino alla piena nei giorni di abbondante piovosità.

Un iter partito ad ottobre 2022, quando il Comune ha segnalato all’Autorità di bacino le criticità di tre corsi d’acqua taorminesi che toccano anche i comuni di Castelmola e Giardini Naxos, ossia i torrenti Sirina, San Giovanni e Sant’Antonio, e il mese dopo si sono tenuti sopralluoghi congiunti con il personale dell’Ufficio tecnico, durante i quali è stata accertata la presenza di folta vegetazione spontanea in alveo, accumuli di detriti e situazioni di pericolo che rendono necessari gli interventi di manutenzione idraulica.