Rassegna stampa 10-06-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, la giunta Basile al giro di boa: grandi manovre dopo il voto?

Messina, verso la demolizione di ex Silos Granai e Casa del portuale

Palagiustizia di Messina, «l’inizio dei lavori anche a fine luglio»

Messina, una colletta per operare Nico: l’Enpa ha raccolto 1500 euro

Diletta Leotta a Vulcano per ultimare i preparativi del matrimonio

Taormina, torrenti più sicuri: sì a due progetti esecutivi

Milazzo, ricognizione delle società partecipate: semaforo verde in Consiglio comunale

Porto di Sant’Agata Militello, rebus cantiere e lavori a quota 78 per cento