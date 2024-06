Porto di Sant’Agata Militello, rebus cantiere e lavori a quota 78 per cento

Il cantiere del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello continua a rimanere un rebus tra criticità operative ed intoppi burocratici, con incontri, rassicurazioni e impegni tuttavia insufficienti ad imprimere quella significativa svolta per il rush finale. La necessità di sostituzione del Rup dopo le dimissioni dell’ingegnere Basilio Sanseverino alla guida del procedimento da aprile 2022 (come riferito lo scorso 31 maggio, ndc) in attesa della risposta dell’ormai prossima amministrazione comunale di Brolo sull’eventuale via libera all’ingegnere Basilio Ridolfo a tornare a ricoprire tale ruolo, è soltanto l’ultima grana in ordine di tempo nel tormentato appalto.

Un cammino che continua ad essere contraddistinto da significativi ritardi nella tabella di marcia che nei giorni scorsi il direttore dei lavori, architetto Giovanni Lo Cascio, ha nuovamente rimarcato nero su bianco.